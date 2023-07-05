笑看天下：放下認叻心魔再求見

「嘗一臠肉，知一鑊之味」，意思是品嘗一小塊肉，就可知道整鍋肉嘅味道；這是藉由小現象來明瞭大情況。呢，美國財政部長耶倫本周四至下周日訪問中國，成為繼國務卿布林肯後，拜登政府第二位訪華嘅內閣官員。

據報，美方料耶倫將與中國副總理何立峰會面，並就廣泛問題舉行會談，包括美國對中國《反間諜法》嘅關切、穩定雙方關係、避免誤解及擴大合作等，預計將不會與中國國家主席習近平會面。中國外交部對耶倫訪華可謂反應十分冷淡，只表示「中美就各層級對話與交往保持着溝通」。

嘗一臠肉，知一鑊之味。耶倫訪華之行，事前已放風「美國旨在緩和兩國關係，不求重大突破」。鬼咩！不誠無物，其實點會有突破，突兀就有！耶倫計劃告訴中國新嘅經濟團隊，華盛頓將繼續通過對中國採取有針對性行動，捍衞人權和本國安全利益，但希望與北京合作，如共同應對氣候變化和許多國家面臨嘅債務困境等迫切挑戰。

講來講去，又係要「美國優先」！北京應預先估到美國政客多係「言行不一」之徒，一方面認為美國與中國經濟互相依賴，與中國脫鈎「將是愚蠢的」；另一方面依然不停打壓，雙方合作又要認威，要美國領先，阿哥，呢啲上世紀嘅思維，好心就咪套喺依家國際形勢已大變嘅局勢！中國已強勢崛起，喺國際舞台上嘅地位，已非山姆大叔可以肆意圍堵、恃勢凌人！布林肯日前仲嘴硬，表示美國將繼續做中方不喜歡的事，說中方不喜歡的話！呢條友訪華期間雖獲習近平接見，卻像小學生般受訓，內心之難平可以想見。事實上，此時此刻，美中關係並不在「正確道路」，相見爭如不見，老美先面壁思過，能放下認叻心魔再求見吧！