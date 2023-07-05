議論縱橫：美國金融霸權的影響

中西的衝突愈演愈烈，隨着香港國安處懸紅通緝逃犯，西方國家反應甚激烈。另一方面，美國財長耶倫行將訪華，商討兩國商貿事宜，反映中美鬥而不破之局持續。

美國手握環球的金融牛耳，雖然美元作為舉世的儲備貨幣，佔比由2001年的75%，下降至去年的47%，重要性大減，而且不少國家已經減低對SWIFT結算系統的依賴，但美國仍具壓倒性優勢。

此外，金磚五國的國內生產總值已超越七大工業國，金磚國之間的貿易可以避開以美元結算，直接削弱美元的地位。金磚國以中國實力最雄厚，故此美國重點打擊中國。香港為世界最開放的一個經濟體，非常容易受到美國的制裁，一些外資公司過去一段時間不斷減持港股，令港股疲不能興，而且成交量一再萎縮。以股市的術語說，過去兩年的港股，形成「塘水滾塘魚」的格局，資金只能夠由一個板塊進入另一個板塊，沒有新資金流入，令大市於偏低的恒指區間上上落落。

此外，任何一個股票市場，都一定有一些春江鴨，早一步知道敏感消息，用之作炒賣而獲厚利。嚴格如美國的股市，近期亦爆出聯儲局內的高層頻頻「偷食」的消息。至於中港股市，有無此類事件，各位可自行判斷。尤其敏感的是香港所用的聯繫匯率，即港元與美元掛鈎，如果美國要重創香港，找一個藉口，不准香港用聯匯制度，必激起千層浪。雖然發生的可能性極微，仍堪注意。

美國一再表明不尋求與中國脫鈎，但隨着中國實力不斷增強，人民幣扮演的角色持續上升，中美金融戰將愈演愈烈，特區官員宜未雨綢繆，與中央政府的相關部委保持聯繫，此事非港府能單獨處理。