激濁揚清：法國版「時伐」冇人撐

法國巴黎警員射殺17歲男子默爾祖克，觸發全國多地騷亂，有民居被縱火，有遊客遭襲擊，暴徒借公義為名行嗜暴之實，極富遠東地區「時伐」影子。難得默爾祖克家人開聲鬧爆一班法蘭西「時伐」，而非顛倒黑白不割席，不得不承認遠東地區學人講革命，笑大法國人個口。

默氏的祖母白頭人送黑頭人，當然不好受，但她仍譴責暴徒破壞商店，利用孫兒之死作為滋事藉口；另一家屬重申沒有要求示威者闖入或搶掠店舖，期望眾人能參與和平集會悼念默爾祖克而非變得暴力。試問遠東地區有沒有這種基本識見？

總統馬克龍批評社交媒體為騷亂推波助瀾，有走佬黃絲KOL試圖否定社交媒體在事件中的角色，竟搬出「月餅也可以藏紙仔」，胡言亂語一番。舔美黃人何以當美西方指斥俄羅斯與中國，透過大量假帳戶滲透西方、操弄民意時，他們便覺得時下人在社交平台接收資訊，甚至不知不覺間被洗腦，並非奇事；惟當矛頭直指法蘭西「時伐」，便認為人們受到網絡的荼毒，還遠不如食月餅食着紙？要批評便應批評馬克龍點名個別社交媒體，說法有失偏頗，因為大多數人又豈止擁有一種社交帳戶呢？再說，從手足圍爐通訊群組得悉「太子妃門站死了法國人啊，去獻花咯，即係『遍地開花』呀！」亦不足為奇，馬克龍憑啥說話這麼武斷？

每一個時代的年輕人都是同代人中最躁動、最易被煽動的一群。是次法國騷亂亦不例外，有說法指是因為年輕人看不到希望，這是忽略了社會上有4%的人毫無良知。無知再加無良知，齊齊把自己一隻眼睛蓋着，看事物當然不夠立體。任何人期望他們去悼念死者，他們由始至終只想借死人過橋宣洩暴力，獲得病態快感。狂徒豈會有人撐，撐的都不是人。