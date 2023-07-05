橫眉冷看：中美關係有望回暖

今年5月，美國總統拜登公開說，中美兩國關係快將回暖。他也不是空口講白話，話音剛落，白宮便接連3個月派出要員訪華，5月是中情局局長伯恩斯，6月是國務卿布林肯，本月便是財政部長耶倫。

美國官員猶如走馬燈般不停來華，若說他們全是虛應故事、全無誠意，按理也說不過去，看來白宮是有點誠意想改善對華關係。很多人認為美國處心積慮與華對抗，這種形勢不可逆轉，筆者對此說向來存疑。我反倒認為，美國本來無意全面抗華，中美關係弄到今日的地步，是由很多偶然因素促成，並非歷史的必然性。

第一個偶然因素，是美國前總統特朗普上台。此君在執政初期，也不是全心要與北京為敵，只不過希望象徵式減一點對華的貿易赤字，以此向選民表功而已。豈料中國毫不賣帳，着着以牙還牙，就連象徵式的面子也不給特朗普，讓他下不了台，才使兩國的貿易戰愈打愈烈。第二個偶然因素，是爆發了新冠疫情。特朗普抗疫無方，美國因染疫而死的人位居世界第一，他為了轉移國民視線，乃誣指病毒是由中國武漢實驗室洩漏出來，更揚言要向華索償數萬億美元，至此中美關係才陷於低谷。

拜登上台初期曾想改善中美關係，更一度揚言考慮取消部分對華關稅。可是突然爆發出俄烏戰爭，這便是第三個偶然因素。美西方國家擔心中國暗地裏支持俄羅斯，更擔心北京會借勢收復台灣，故對華的打壓乃變本加厲。但正所謂「路遙知馬力，事久見人心」，如今俄烏戰爭爆發已超過一年，事實證明，中國是和平使者，從沒有支持侵略行為。隨着美國對華的誤解逐步釐清，兩國關係確是有望回暖。