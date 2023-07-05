筆下風雲：耶倫會叫停貿易戰嗎

經過美國國務卿布林肯訪華被訓話後，美國高官依然絡繹於途到訪中國，財長耶倫即將訪華4日。必須指出，耶倫求見中國已非一朝一夕的事，直到現在終於成行，而且出訪時間較布林肯長一倍，但美國若不拿出誠意，中美關係肯定不會隨這位財長到訪而有甚麼突破。

儘管美國總統拜登不斷自吹自擂美國經濟如何好、就業情況如何有改善，但實際情況是否如此，全世界有眼見。數據顯示，美國製造業正在大幅萎縮，製造業指數從今年5月的46.9降至6月的46，已是連續8個月萎縮，也是3年以來最低。有關指數若低於50就代表衰退，現已是2008年金融危機以來最長的衰退期。至於美國國債殖利率曲線，本月3日出現自聯儲局加息以來最嚴重倒掛。殖利率曲線倒掛即代表金融市場認為緊縮周期及加息最終將導致美國陷入衰退。

在種種負面背景下，早前美國國會通過提高債務上限，美國將發行過萬億美元國債，當中起碼有三成須銷往國外。由是觀之，耶倫此次訪華，其中一個目的必然是要求中國買債。

本欄曾經指出，中國大可以買債作為與美國討價還價的談判籌碼，如果美國要求中國買債，中國亦可藉此要求美國解除對國防部長李尚福的制裁；又可以要求美國降低甚至撤銷對中國徵收關稅。事實上，拜登和耶倫曾一度考慮撤銷對中國的關稅，皆因關稅增加，到頭來又是轉嫁到美國消費者身上，證明貿易戰損人不利己。但很可惜，美國反華已成全國主旋律，即使拜登只是想一想降低關稅，也遭共和黨攻擊，以致華府不敢作為。耶倫既是財長，絕對有權力這麼做，有求於人亦應該表現誠意，只是礙於全美反華政治氛圍，恐怕此行又是姿勢大於實際。