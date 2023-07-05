龍吟虎嘯：英夷對華新仇舊恨

中美博弈，英國跟美國最緊，上竄下跳，大賣其力，和日本相像。如此這般，有現實原因，也有歷史原因，有新仇舊恨。

中英舊恨，可從1840年鴉片戰爭算起，英逼清廷簽喪權辱國的《南京條約》，掠走香港。中日舊恨，可從1895年甲午戰爭算起，日逼清廷簽《馬關條約》，搶走台灣。英國對中國的新仇，可從1997年不能不把香港交還中國算起，對此英國作了很多頑抗，耍了不少詭計。當年英國首相戴卓爾夫人號稱「鐵娘子」，遇到了中國的「鄧鐵漢」，她談香港問題時驕橫跋扈，大耍大英帝國發動鴉片戰爭的威風，結果碰壁，神不守舍，在步出人民大會堂時腳步錯亂，跌了一跤，當眾出醜，照片播放全球，丟盡「帝國臉面」。

這一跌跌得好，讓一向傲慢的英國人腦袋清醒了一些，終於簽署了《中英聯合聲明》，1997年交還香港予中國，然而對華仇恨深埋心頭，1992年英倫改變「中英合作政策」，推翻在香港政改問題上達成的共識和協議，「末代港督」彭定康執行此政策，搞風搞雨5年，摧毀了香港立法機構平穩過渡、政權順利交接的直通車安排，給中國收回香港製造麻煩，算是略洩舊恨。

英國人出了名的偽善、陰險，善搞陰謀詭計冠天下，對「交還香港」之舊恨，採取了「紳士報仇，百年不晚」的策略，過渡期在香港深埋暗樁、地雷、無間道，扶持反中亂港的反對派，達到深層次、長時間掌控香港的目的。在英國這一安排下，香港回歸20多年，亂足20多年，不但自身衰落，而且威脅中國國家安全。在亂足了20年後，香港終於發生了反修例暴亂，美英安排的「顏色革命」、「全面奪權」眼看就要實現，英國人「大仇可報」也！然而，英美的妄想圖謀轉眼即失，他們的反中亂港戰鬥隊、代理人瞬間團滅，此舊恨又加新仇也。反修例暴亂平息後，英倫的瘋狂反華已毫不掩飾，滿口胡言，氣急敗壞！