坦言集：不應再貶

7月1日，中國政府宣布人民銀行的黨委書記郭樹清及副書記易綱卸任，潘功勝出任黨委書記。按內地的習慣，易綱亦將卸任人民銀行行長之職。有說潘功勝將擔任行長，恢復周小川時期黨委書記兼行長的例子。郭樹清、易綱早已轉任人大和政協要職，這次的任命沒有政治含義，但是，對於現時人民幣匯率急速貶值之勢，會否有影響呢？

中國匯率政策堅持以我為主，堅持跨周期和內外平衡，穩健而不跟隨美聯儲局的變化，但是最近人民幣的大貶，卻似違反穩健和平衡的原則。或可說政策目標是跨周期，中國的判斷是美元加息周期近尾聲，強美元較難持續，外溢影響力有望減弱。人民銀行的對策是否便坐待美元加息周期結束而不作為呢？

問題是，人民幣貶，在市場上和政治上都有影響，最關鍵的是中國資金外流。一是國內資金或是避人民幣續貶的風險，或是追美元升值的利潤，會調出國內，流往美元資產。即使中國加強外匯管制，未能有效堵截。此中，國內企業的美元債務負擔因匯率上升而加重，更趨困難。

二是海外流通的人民幣被兌換為美元，加劇人民幣的貶值壓力，中國要在離岸市場等拋出美元吸納，減緩貶勢。但此舉逆轉人民幣國際化的發展，使國際對人民幣國際化的前景擔憂。短期內未能降低對美元的倚賴，反而加重，也讓美元的強勢外溢作用衝擊其他貨幣和中國經濟。

這樣的政策與判斷決定於美元加息周期是否真的近尾聲，抑或是美國因為金融與政治因素，延長高息周期。美國剛解決國債封頂的限制，可以一手放寬財政赤字，以國防工業的擴張來支持經濟，但在擴大國債的同時，要吸納更多的海外資金，需要強美元；另一手收緊美元貨幣的供應，與戰爭一起打擊國外經濟，驅趕海外資金入美，支持強美元與國債的膨脹。

或許這樣的矛盾兩手政策不可能持久，但拖得愈久，便愈可打擊中國和外國經濟與金融，首當其衝的是歐元，日圓則是利差交易的效果。打擊愈大，美元霸權便可維持，反而可扭轉去美元化的趨勢。美元現周期結束早晚會來，卻未必是短期，在周期結束之前，人民幣匯率是否應讓市場（實質是美國）牽動而大貶呢？

中國人民幣匯率不跟隨美國，但不是不應本國利益與之抗衡，人民幣匯率從經濟與政治考慮，實不應再貶。