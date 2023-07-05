政情：立會衝突涉3罪 林卓廷再申保獲准

因涉泛民初選案被控顛覆國家政權而遭到還押嘅前立法會議員林卓廷，因另涉立法會審議修訂《逃犯條例》草案時，與3名議員發生衝突，被指違反《立法會（權力及特權）條例》，因而被控3項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪。本年3月林主動撤銷保釋，但尋日喺西九龍裁判法院再申請保釋。裁判官批准佢喺本案中，以500元擔保外出。