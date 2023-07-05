政情：區會修例今二讀 狄志遠預告投贊成票
《2023年區議會（修訂）條例草案》今日喺立法會恢復二讀辯論，建制派普遍都支持政府嘅方案，至於向以議會唯一非建制自居嘅議員狄志遠又會係咩取態呢？
將近66歲 揚言年底唔參選
過去狄志遠出席有關區議會改革嘅小組委員會，曾指出區議會新舊方案嘅民主成分有明顯落差，又質疑區議員所交代嘅對象唔係市民，而係政府。不過，佢最終都打算投下贊成票，指若要繼續要以非建制派議員發聲，大方向上都唔可以同政府差太遠，加上佢相信香港最終都會行民主嘅道路，都應該喺立法會「霸個位」。但佢又話自己將近66歲，唔知可以繼續投身幾耐，對此感到有啲遺憾。
至於年底區議會選舉，狄志遠直言唔會參加啦，不過佢嘅政黨估計會派3人出選，鑑於間選同委任唔夠同其他人爭，所以目標指向直選議席，包括九龍西及將軍澳區。至於選舉策略，佢表示較年輕嘅參選黨友將主打社交媒體，甚至會用人工智能設計宣傳海報添！不過其他兩位較年長嘅黨友因定位唔一樣，可能會採取較傳統嘅方法，例如擺街站咁。
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