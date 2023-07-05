政情：區會修例今二讀 狄志遠預告投贊成票

將近66歲 揚言年底唔參選

過去狄志遠出席有關區議會改革嘅小組委員會，曾指出區議會新舊方案嘅民主成分有明顯落差，又質疑區議員所交代嘅對象唔係市民，而係政府。不過，佢最終都打算投下贊成票，指若要繼續要以非建制派議員發聲，大方向上都唔可以同政府差太遠，加上佢相信香港最終都會行民主嘅道路，都應該喺立法會「霸個位」。但佢又話自己將近66歲，唔知可以繼續投身幾耐，對此感到有啲遺憾。