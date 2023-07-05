政情：免學神阻路 撐路試中心可遷移 議員打高球場主意

土地問題不單止影響住屋，同交通狀況亦有關連。就掃桿埔經常出現嘅交通擠塞問題，身兼灣仔區議員嘅議員謝偉俊（Paul），尋日喺灣仔區議會提出質詢，指加路連山道一帶充斥違例停泊車輛、頻繁進出嘅泥頭車，以及「學神」慢駛等等，都令到當區經常出現交通擠塞。對於遷移跑馬地駕駛考試中心嘅主張，佢表示贊同之餘，又開玩笑咁話新界、啟德咁多地晒太陽，甚至可以用埋高爾夫球場。

舊年5月，立法會財務委員會通過斥資58億元於加路連山道興建新區域法院大樓，當時已有議員指相關工程會加劇當區嘅交通負荷，擔心車輛會由街頭塞到街尾。喺今年3月，有身兼議員嘅港協暨奧委會成員抱怨，話離開奧運大樓轉入加路連山道後，短短幾百米路程竟然塞車逾半小時，形容區內交通「陷人極度混亂狀態」，更預言區域法院以及商業大廈落成後，加路連山道交通必定惡化，冀官員唔好只睇顧問報告，呼籲「依家就要好好解決問題」。就區內交通擠塞情況，阿Paul話好明顯，並非如運輸署以往多次指「交通評估已考慮到人流增加」。

加路連山道成日塞車 投訴執法敷衍 當局代表喺大會上，話如果有新嘅方法解決交通問題，佢哋都會支持，但又「戴頭盔」咁話香港嘅道路較窄，單靠執法未必係解決良方，重申會調配資源，採取適當行動咁話。至於運輸署，就話一直都搵唔到其他地方取代跑馬地駕駛考試中心，惟有盡量平衡路試訓練同交通情況嘅需要。

不過阿Paul似乎就唔收貨啦，佢批評執法人員「巡查一次半次睇睇當搞掂」，「學神」問題一直都無法解決，當局似乎喺度「原地踏步」。灣仔區議會主席黃宏泰就話，如果未能覓地遷移跑馬地駕駛考試中心，問題都會持續，佢建議當局構思短期措施，如採用錄影檢控、大型活動如果有人流問題就暫時封路、特別時段就暫停「學神」使用，仲話香港有好多地方，最多行遠少少，唔信搵唔到地方替代跑馬地駕駛考試中心。跟住阿Paul就開玩笑咁附和，話新界、啟德咁多地晒太陽，甚至可以用埋高爾夫球場添。

黃宏泰又提到，當區嘅「學神」即使考到牌都唔夠膽上高速公路，事關喺掃桿埔一帶學車只係學識點樣塞車，如何好慢咁喺十幾米轉彎，佢呼籲當局統計一下數據，睇睇相關路段訓練嘅「新牌仔」係咪最易出意外喎。