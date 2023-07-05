康橋之家性侵案 事主母斥張健華「害人蟲」

【本報訊】葵涌私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，被指於辦公室內性侵女院友但獲撤控，不過女院友事後入稟區院向張及院舍民事索償約134萬元。案件昨於區院續審，女院友母親供稱，從女兒處得知，不止一次遭張性侵，張亦曾試過在院舍士多房非禮她。該母接受張親自盤問時，不時情緒激動怒罵張，並直斥張是「害人蟲」。

影片見男子扣上褲頭 女原告由母親代為入稟，3名被告依次是張健華（61歲）、康橋護理服務有限公司及康橋的母公司智友集團有限公司。張被指於2014年8月10日在辦公室性侵原告，庭上昨播放院舍的閉路電視片段及院友拍到的片段，片段中原告進入辦公室約3分鐘，張承認是片中男子，但爭議院友拍攝的時間。原告母親供稱院友拍攝的片段中，可隱約看到有男子在辦公室磨砂門後上身向前傾，似乎對前方人士有所動作，及後更有扣上褲頭動作。她指原告在案發當日變得難哄，其後有院友向她展示片段，她於翌日，遂叫原告胞妹陪同原告報案。原告母親又指，曾聽原告於同年5月說過曾被張在士多房非禮，只是沒有證據。她一直觀察張的行徑，她無讓原告搬出院舍，但有嘗試找其他院舍。

張盤問原告母親時指，案發前約兩星期，因原告發脾氣把碗跌落樓下老人院而遭投訴。張稱當時因處理該投訴，才在案發當日叫原告到辦公室查問，法官亦引述張的書面供詞指，他當時只是叫原告「乖些」並會有獎勵。原告母親即質疑為何不在辦公室外處理，而是一男一女在房內。張問她知否原告只有8歲智力，母親表示知道，但強調原告亦懂得很多，並認得家人名字及住址等，惟案發後卻「乜都唔認得」。張又質疑其母為何在8月10日事件後，無即時帶原告離開院舍，母親則指當時想先與他人商量，現已感後悔。案件編號：DCPI 648/2018