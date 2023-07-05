破17宗冒牌電子產品案 檢貨值680萬

【本報訊】香港海關版權及商標調查科，於今年6月13日至7月3日，一連三周採取打擊供應本地及跨境轉運冒牌電子產品行動，共偵破17宗案件，檢獲逾2.6萬件懷疑冒牌個人電子產品，市值約680萬元，並且拘捕4名男子。海關表示，一直關注最新跨境轉運冒牌貨活動趨勢，透過連串數據及情報分析，留意到不法分子轉運冒牌電子產品方式轉變且有上升趨勢，因此展開今次針對本地銷售及跨境轉運冒牌電子產品行動。

共拘4男包括大學生 行動中，海關在15間速遞中心及物流公司偵破15宗案件，其中14宗會轉運到海外其他地方，目的地包括美洲、中東、東南亞及非洲地區，另外一宗涉及本地派遞。同時，海關在文錦渡及深圳灣口岸亦偵破兩宗貨車轉運冒牌電子產品案件，拘捕兩名分別52歲及60歲男司機，當中文錦渡的案件亦涉及本地派遞。在6月13日上午，關員在文錦渡口岸一輛入境貨車上，檢獲1,700件冒牌手機及手機配件，估計市值約70萬元，經跟進調查後，發現該批冒牌貨被運送到觀塘一工廠大廈。

關員隨即於6月14日展開監控派遞行動，搗破一間懷疑進口及銷售冒牌手機及手機配件貿易公司，在其倉庫內再檢獲4,800件冒牌貨，市值約110萬元，拘捕一名39歲公司負責人。關員跟進調查後，於6月26日於觀塘一工廈單位內，搗破一個儲存冒牌貨的倉庫，起出400件懷疑冒牌手機及手機配件，市值約6.4萬元。

另外，關員在6月初於柴灣一速遞中心內，檢獲一批載有1,100件懷疑冒牌無線耳機的包裹，市值約77萬元。經深入調查後，關員於6月16日在柴灣一工廈內進行監控行動，並拘捕一名25歲寄貨男子。據了解，他是本地一間大學的學生，聲稱於網上受朋友委託處理該批冒牌無線耳機，把其運到速遞公司並轉運到其他國家。今次行動中，海關共拘捕4名男子，他們涉嫌違反《商品說明條例》，其後獲准保釋候查。至於檢獲的冒牌貨質量參差不齊，售價是正牌貨品的三至五成。