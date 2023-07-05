5漢擸摺櫈混戰 街頭打到入便利店

【本報訊】油麻地廟街爆發5人混戰！前日有本報讀者提供片段，可見戰況甫開始已進入白熱化，兩幫人分開兩邊各自打鬥，其後演變成4個圍攻一人。期間各人更取來多張摺櫈互毆，更從戶外打到一間便利店內，情況好比港產片橋段中，主角取出十大武器之首的摺櫈，不斷追打對手。

據了解，事發於本周日（2日）深夜11時許，片段開初可見夜深的廟街並不平靜，在南京街交界一間便利店外，一名白衫漢舉高手中摺櫈砸向一名戴帽男子。戴帽男轉頭乍見摺櫈迎面而來，電光火石間伸出雙手奪取摺櫈，與白衫男一度僵持，白衫漢見對方非主要目標而罷戰。

與此同時，靠近便利店另有兩人正在講手，其後分開稍事歇息，其中一名綠色短褲男望見另一邊廂有摺櫈在地，隨即跑上前取起，並拉向身後蓄勢欲打向對手。長黑褲男見狀取櫈反攻，且立刻小跳數步退後，待綠短褲男揮空後閃電般出手爭奪摺櫈，此外一名紮馬尾男子在旁伺機而動。

寡不敵眾 拔足而逃 上述兩人纏鬥間，另一白間黑衣男持摺櫈趕至，朝那綠短褲男揮去，變成二打一，為長黑褲男助陣的馬尾男此時見有優勢，迅速衝前助陣，一同爭搶手中摺櫈。綠短褲男見大勢已去，遂鬆開雙手，說時遲那時快，正觀戰的白衣漢亦持櫈衝前參戰，瞬間形成圍攻之勢。

只見那綠短褲男以一敵四仍奮勇力戰，在閃過黑衣男及白衫漢的摺櫈後，回身便是數拳招呼黑衣男，對方亦不甘示弱，連出重拳回敬，其餘三人見同伴被毆，各自持摺櫈繼續揮打為同伴解困，綠短褲男身中數招被打至連連後退，無奈只好將戰場移至便利店內。

白衣漢及黑衣男見對方已退，於是乘勝追擊，另外兩持櫈漢見對方處易守難攻，手中摺櫈在店內亦不好使用，似乎已冷靜下來，於是放下摺櫈嘗試規勸同伴罷休，不過白衣漢似怒火難消，仍欲舉櫈揮打，綠短褲男見對方人多勢眾，轉身便逃，而黑衣男不知從何處取來一物砸向那綠短褲男，交戰此時始告結束，眾人亦先後離去。據了解，執法部門暫未接獲有關報案。