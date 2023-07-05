涉樓上吧摑女子 男警表證成

【本報訊】一名男警去年8月休班期間，於旺角一間樓上酒吧涉嫌掌摑一名女子，被控普通襲擊罪，男警不認罪，案件昨於九龍城法院續審。法庭裁定被告控罪表證成立，被告不自辯，也不傳召證人。辯方結案陳詞時指，即使被告曾施襲，也僅屬自衞，法庭應判他無罪。裁判官把案押後至7月12日裁決，被告續准保釋。

辯稱自衞 下周三裁決

48歲被告馮漢邦，報稱公務員。他被控於2022年8月6日在旺角彌敦道旺角新城23樓Lab Bar襲擊姓魏女事主。女事主早前在審訊時供稱，她認識涉事酒吧的老闆娘。8月5日晚，她到酒吧找老闆娘聊天，被告則坐在她鄰枱。她說，二人當時是初次見面，被告跟她打招呼，當時被告有喝啤酒。之後事主應被告要求，請被告喝了一杯白蘭地，她不知對方有否喝醉。至翌日凌晨，她去廁所後折返，發現一名金髮女子躺在她之前坐的位置，其右眼下有傷痕。該女子之後爆粗責備被告。而被告此時就突然責備事主，說「有無搞錯，幫人哋都唔幫我！」再向事主施襲，包括先後摑她兩邊臉及撞她嘴角。案件編號：KCCC 2470/2022