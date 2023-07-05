全長6.5公里 九龍城步行徑竣工 AR技術體驗舊時光

【本報訊】九龍城歷史悠久，為推廣龍城文化，香港聖公會福利協會昨日舉行「躍變‧龍城」九龍城主題步行徑揭幕禮，為市民再添周末遊玩好去處！步行徑全長6.5公里，花6年時間耗資8,000萬元，近日終於竣工，並開放擴增實境（AR）技術體驗，讓市民可使用手機應用程式體驗步行徑，提升互動性及趣味。有老街坊對九龍城變化之大既感驚嘆又感無奈，為紀念往昔歲月，將小時候的無憂歲月創作成聲音故事，讓市民可沿途體驗九龍城的往日時光。

步行徑早於2018年獲「市區更新基金」撥款興建，分為5個不同特色路段，包括：寨城憶古、大宋遺址、社區藝術、海心留痕及廟堂之旅，由九龍樂善堂為起點，至聖公會聖匠堂及聖母堂為終點，串連九龍城、土瓜灣及紅磡，並加設標誌路牌、特色欄杆、設計渠蓋等。

老街坊用回憶化作聲音導航 73歲的九龍城舊街坊阿田，對九龍城充滿回憶，形容九龍城「變化好大，翻天覆地」。雖然80年代搬離九龍城，但阿田仍不忘小時候在九龍城生活的點滴，面帶笑容憶述小時候替九龍城街市的豬紅店工作，啟發了他為步行徑創作聲音導航故事。而70多歲的街坊寬姐，亦為步行徑作導賞員，認為工作有意義又開心，希望以自身回憶向大眾推廣歷史文化。