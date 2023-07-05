議員促民政處增人手助業主維修

鄭泳舜

【本報訊】旺角舊樓「天降石屎」事件引起社會廣泛關注，議員鄭泳舜指事發地點人多車多，墜下的石屎亦不少，幸當時並無造成重大傷亡。鄭表示，屋宇署有發出清拆令，惟需較長時間清拆，積存了一定數量僭建物，指推動業主做好維修很重要。他同時建議民政事務處增加人手，協助業主進行樓宇維修，又希望可以加快重建步伐。

測量師倡優先介入外牆項目 香港測量師學會建築政策小組主席及建築測量組前主席何鉅業就指，涉事的簷篷屬於鋼結構，墜下的石屎屬英泥材料批盪，估計是簷篷連接牆身的螺絲鬆脫，加上批盪老化，大雨令水滲入及加重結構，陽光令水蒸發造成壓力，久而久之就可能令簷篷跌下。

惟何指出，進行大廈檢查或維修要得到所有業主同意，「第一，你肯夾錢，第二，你肯同意係做啲咩維修」，他認為重點是如何推動業主就檢查和維修的共識並參與其中，因此他同意可提高罰款金額加強阻嚇力。對於「三無大廈」，即沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈，他認為容易影響公眾的外牆部分，政府可介入優先維修。