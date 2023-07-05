旺角冧石屎證屬僭建 強制驗樓令已發9年

寶安大廈57年樓齡 修葺工程仍未完成 人多車多的旺角道舊樓大廈日前發生外牆石屎剝落事故，一幢有逾50年樓齡的大廈外牆有批盪及僭建簷篷墜下，事件備受公眾關注。屋宇署指涉事大廈9年前已須強制驗樓，但至今仍未完成維修；而墜下簷篷屬該大廈16樓一個住用單位的僭建物。

屋宇署表示，翻查資料紀錄後確認，涉事的寶安大廈有57年樓齡，署方早於2014年曾向大廈業主立案法團發出強制驗樓法定通知，法團及後亦參加了由市區重建局提供的樓宇復修資助計劃，並於2021年3月批准申請，法團及後委聘的註冊檢驗人員於今年3月向屋宇署提交檢驗報告，建議修葺工程。

維修招標文件 料本月商討 有關顧問公司正準備工程的招標文件，預計今個月與法團商討，屋宇署表示會繼續跟進，敦促法團盡快展開維修工程。

而屋宇署亦證實，墜下簷篷屬該大廈16樓一個住用單位的僭建物，事發當日派員檢視，確認大廈結構沒有明顯危險後，及在消防處協助下移除了相關僭建結構物。雖然涉事大廈已驗樓，但仍須完成修葺工程，相關強制驗樓法定通知方被視為遵辦。

無遵驗樓通知 可判監一年 根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從強制驗樓的法定通知，即屬犯法，可處5萬元罰款及監禁一年。屋宇署稱，在有需要時考慮採取執法行動，以確保有關法定通知適時獲得妥善遵辦，保障住戶及公眾安全。

屋宇署強調，業主有責任確保其樓宇無僭建物及不可進行違例建築工程，而適時維修和保養私人樓宇是業主的基本責任，單靠屋宇署執法，並不足以持續而有效地解決樓宇安全問題。除在接獲強制驗樓法定通知外，業主亦可隨時自願地安排為其樓宇按照強制驗樓計劃的標準和程序，進行訂明檢驗、修葺及清拆僭建物。