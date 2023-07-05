何啟明：無意顛覆政權

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨於西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的民協前深水埗區議員何啟明續自辯。他直言「墨落無悔」聲明有語病，但覺得內容可以接受故簽署，自言「無諗過係陷阱」。何坦承希望推翻林鄭月娥的執政模式，但強調這不等於要推翻政府，他重申無意顛覆政權。

庭上昨展示何啟明的競選單張，單張上提及「議會過半 民生革命」、「要推翻林鄭的721執政模式」、「林鄭政府是香港民生的敵人」。何啟明在庭上解釋，他不是要推翻政府，而是要推翻執政模式。他認為，當時疫情嚴峻，林鄭月娥把關不力，導致疫情擴散，又直言林鄭是「特登咁做」，「佢（林鄭）係要撳低港人嘅生活，要靠政府先可以過活」。

理解「墨落無悔」或與他人不同 對於民協前主席施德來曾在九龍東選舉論壇中說，中共沒有討論空間，「出嚟參選嘅人」要否決財政預算案和所有議案，「攬炒呢個政府」。何啟明說，他是論壇後數天才得悉施德來的發言，強調施所講的，只是其個人看法，不代表何或民協立場。

何重申不同意無差別否決財案，也沒有意圖顛覆政權。而「墨落無悔」聲明書中的「立場差異」字眼，正是會否運用權力否決財案。他承認，他對聲明的理解可能和其他人不同。案件編號：HCCC 69/2022