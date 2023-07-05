荔枝角收押所重建擴容 推展智慧監獄

【本報訊】荔枝角收押所於1977年落成並開始運作，鑑於設施日漸老化，在囚人士的羈管環境亦過度擠迫，懲教署建議進行原址重建收押所的附翼，同時可配合「智慧監獄」的推展，亦建議一併為收押所主翼大樓進行局部翻新及更新監察系統的工程。擬議工程費用估算約為55.68億元。工程後可以增加410個收容額，保安局指足夠應付將來需求。

總收容額1894個 足夠應付 保安局文件指，在2021及2022年，荔枝角收押所的平均在囚人口分別為1,550和1,541人，即分別是現時收容額的104.45%和103.84%，預計重建後可以增加410個收容額，使收押所的總收容額增至1,894個（即約增加27%）。

昨日立法會保安事務委員會上，不少議員關注預算將來的收押數字，詢問增加的收容額是否足以應付日後需求。局方指，目前收押人口應已達高峰，因為疫情過去，法院恢復正常運作，案件亦得以審理，又指考慮過本港人口增長率及釋囚重犯率，認為還押人數應該會慢慢下降，新增的收容額足夠。

另有議員指重建翻新後，加入智慧監獄的元素，改善懲教人員工作環境、在囚人士羈押環境，認為造價算合理。懲教署表示，目前擬在荔枝角收押所實施智慧監獄項目有至少15個，當中包括影像分析及監察系統、機械人夜間巡邏系統，會繼續檢視有何新科技可應用於相關收押所。

此外，有議員擔心工程延續8年，會否影響收押所運作，問局方會否考慮將目前荔枝角收押所所有人口暫時安置到其他懲教院所，縮減工程時間。局方指，工程期間工地與囚室等會分開，故對保安問題有信心；又指考慮到還押人士頻繁來往法庭、人手配置、羈押環境等，目前分3階段進行工程是最具成本效益。