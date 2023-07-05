當局推智管網 監測用水流失

【本報訊】近年本港水管爆裂的個案每年約40宗，灣仔區則每年約有5宗，灣仔區議會昨日討論水務工程等相關事宜。當局稱正推行「智管網」計劃，以監測食水分配管網用水流失的情況，計劃在全港設立約2,400個監測區域，預計於2025年完工，亦呼籲業主申請「水安全計劃資助計劃」，每幢建築物或可申請約30萬元資助。

抽水站遷駱克道遊樂場惹質疑 另外，政府擬將夏慤道抽水站搬遷至灣仔駱克道遊樂場，恐影響附近休憩用地等設施。區議員顧國慧認為，抽水站搬去駱克道遊樂場計劃若落實會令很多人失望。她指，社區意見反映有關工程時間長達6年，噪音或影響附近的幼稚園、特殊學童教育中心等，提出先遷校再搬抽水站；此外，遊樂場附近的休憩地等基礎設施為市民提供便利，尤其是職業司機的需要，籃球場亦是市民經常使用的地方，顧詢問當局是否考慮搬遷至其他位置。

當局稱，若是分階段開展工程，會令時間延長，但會繼續商討保留哪些設施；搬遷地點方面，當局指抽水站必須靠近海邊且是水平位，而這樣的位置在灣仔並不多。