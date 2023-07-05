列「重新考慮」 美更新赴華旅警

稱倘被拘留 或不允美領事探視

美方旅遊警示一共分為4個級別，最嚴重是「不要前往」，「重新考慮」則屬第三級。警示提到，由於中國內地政府任意執行當地法律，包括向美國公民及其他國家公民發布出境禁令，國民存在被中國內地政府錯誤拘留風險，可能無法獲得美國領事服務或取得涉犯罪行資料，受審及拘留期間或無法得到公平及透明對待。警示提醒，中國內地政府可視各種文件、數據或材料等為國家機密，從而拘留及起訴涉嫌從事間諜活動的外國人，國民即使傳送私人電子訊息也有可能被拘留及遭到驅逐出境。