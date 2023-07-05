與家翁袁弓夷無聯絡 容海恩：離婚不能解決問題

【本報訊】因涉嫌違反《港區國安法》而被國安處懸紅通緝的8名在海外港人，其中一人為議員容海恩的家翁袁弓夷，她去年8月已宣布與對方斷絕關係。容昨日再回應事件，指為丈夫袁彌昌擔心，又稱其夫不在港，兩人周一有通電話，稱對方收到不少電話，感到有壓力。她又提到，與袁弓夷劃清界線是為保護家人，又指離婚不能解決問題。

容海恩在電台訪問中表示，自己身為妻子當然關心丈夫的情況，也有就丈夫會否與父親見面好好提醒，亦有提醒他在法律或錢銀方面要小心。被問及若丈夫與袁弓夷見面，會否擔心與袁弓夷共同居住構成窩藏時，容指出新科技下有很多見面的方法，也不知道丈夫最終會以甚麼方式與父親見面。而她指自己自從2019年，已沒有與對方見面，現時與對方無聯絡。

冀盡快自首 接受審訊證清白 她指，與袁弓夷劃清關係，是為了保護包括袁彌昌等家人，不擔心被指絕情，至於丈夫需否與袁弓夷脫離父子關係，由丈夫自行處理。若兩名女兒問及，她會如實講述事件，因袁弓夷是兩女兒的爺爺是不爭事實。她指與袁弓夷「道不同不相為謀」，但離婚不能解決所有問題，希望對方盡快自首，自首是負責任做法，如沒有違法，接受審訊可證明自己清白。

此外，被通緝8人分別身處英、美、澳洲等國，該等國家與本港無引渡協議，港府可否把他們引渡回港成疑。本身是執業大律師的容稱，移交是雙邊間合作，如無引渡協議，能把他們引渡回港的機率低。被問及港區國安法具跨地域性，如有外國議員批評港區國安法是否可以全部通緝，她指要視乎發言的實際情況。