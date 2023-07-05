美英澳洲指手畫腳 駐港公署斥偽善

【本報訊】《港區國安法》實施至今已屆3年，國家安全處周一（3日）公布已向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反國安法人士，分別是任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰，每人懸紅100萬元。英國外相祁湛明不忘指手畫腳，聲稱倫敦不會容忍中國恐嚇個人的任何企圖。中國外交部駐港公署發言人周二批評美國、英國公然詆毀《港區國安法》，干預特區法治和正常執法，對此表示強烈不滿和堅決反對，絕不容許任何外部勢力插手干預。

批評詆毀《港區國安法》 祁湛明在Twitter表示，拘捕令針對的部分人士正身處英國，這正正是中國威權主義觸及境外法權另一例子。他亦透過英國外交部聲明宣稱，英國將永遠捍衞言論自由，為那些成為目標人士挺身而出。澳洲外交部長黃英賢則稱，澳洲政府對於香港當局的舉動深感失望，又指澳洲一直對香港廣泛適用《港區國安法》一事表示擔憂。至於美國國務院發言人亦譴責香港當局舉動，形容此為一個危險先例，威脅到全世界人民人權及基本自由。

中國外交部駐港公署發言人指摘，一些外國政客對特區維護國家安全的正當執法橫加指摘，卻對自身國家安全立法密不透風、濫用國安概念的事實裝聾作啞。他們對《港區國安法》根據國際通例規定「保護性管轄」妄加置喙，卻對本國濫施「長臂管轄」和非法單邊制裁打壓異己的做法諱莫如深，只會更加暴露出他們褻瀆法治的偽善與雙標。