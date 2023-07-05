國安8犯在外竄逃 天涯海角終身追捕

被通緝的國安8犯

港府：歡迎相關人士親戚朋友提供線索 國家安全處日前公布已向法庭申請拘捕令，通緝8名已竄逃海外並涉嫌違反《港區國安法》的人士。政府昨日表示，有關通緝是履行責任、維護國家安全應當和有效的做法，將用盡一切合法手段，終身追究相關人士，無論他們走到天涯海角，均會被追捕，他們將每日擔心被捕，惶恐度日。政府同時歡迎市民包括相關人士的親戚朋友提供線索，而訊息將會保密處理。

勸喻盡快回港自首 對於有通緝人士表明不會回港自首，亦有人指出聯合國指引不能移交政治犯。政府回應指，執法部門高度重視有關通緝，過去也有發出過懸紅通緝干犯嚴重罪行的人士，而今次行動表明執法部門竭盡所能、用盡一切辦法拘捕涉及國安法的人士，至於用甚麼方法拘捕就會視乎實際情況，相信終身追捕一定有空間，不會讓相關人士逃之夭夭，同時亦勸喻相關人士盡快自首。

政府直言不會擔心外界針對香港官員的政治壓力，因他們只是做應該做的事，政府也表示會繼續監察通緝人的行為，是次行動也只是給予明確訊息，即「唔會容忍」，也是讓想幫助政府的市民有一個更加好、更方便聯絡當局的方法，無論結果怎樣，相關人士也是終身被追捕，終身在擔心，並相信香港「總會有機會」。至於相關人士後面的勢力、力量，政府表示會繼續調查，也相信後面的勢力也可能不會停止，不過強調政府的行動也不會停止。

每人懸紅100萬元 國安處前日公布的被通緝人士包括前議員郭榮鏗、許智峯和羅冠聰、前法政匯思召集人任建峰、時事評論員袁弓夷、在美港人組織「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、前職工盟總幹事蒙兆達及綽號「攬炒巴」的劉祖廸，每人懸紅100萬港元。