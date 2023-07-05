市民增減排意識 團體籲多引入低碳食品

【本報訊】香港人生活忙碌，一日3餐或會選擇外賣以節省時間，惟長期食用除會影響健康，更會對生態環境造成影響。有團體於上月訪問逾440位市民關於低碳飲食的意見，結果發現，近八成受訪者認為政府應為食物產生的碳排放設立減排目標及策略，加強推行低碳飲食的措施。團體呼籲港府加強飲食方面碳排放的關注，以實現在2050年前達致碳中和的目標。

本地氣候倡議組織「EATcofriendly碳住食」於上月14日至30日期間，訪問446名市民關於低碳飲食的意見。團體昨日公布調查結果，發現有74%受訪者認同應將消費型排放量納入相關年度溫室氣體計算，尤其在飲食方面；又認為港府於2021年公布的《香港氣候行動藍圖2050》中，未能充分考慮食物消費導致的溫室氣體排放。

倡醫院政府機構食堂牽頭 調查又顯示，有79%受訪者認為，政府應為食物產生的碳排放設立減排目標及策略，加強推行低碳飲食的措施，包括在現時的環保採購指南中加入更多食品採購指引，以引入更多低碳食品；亦有建議港府應帶頭在醫院和政府機構食堂等場所，提供更多植物為主的飲食選項。

團體指出，近年市民對食物相關的碳排放關注度有所提升，反映社區對推行低碳飲食具高支持度。團體建議港府應加強相關政策措施，將飲食系統減排加入《藍圖》，並引入更多低碳食物選項，減少碳排放。