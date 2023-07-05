處處鼠蹤 搵食亂闖 鼠患指數 未符實況

點樣計算冇乜講 今年已兩宗大鼠戊肝 港府每年投放大量公帑捉老鼠，但本港仍鼠蹤處處。議員陳凱欣指復常後，食肆開放時間增加，導致垃圾量增多，市民感覺老鼠問題愈加嚴重。此外，今年出現兩宗人類感染大鼠戊型肝炎的案例，她促請當局向市民解釋鼠患指數計算方法，將因老鼠傳播疾病指數納入考量。而有區議員指出，灣仔駱克道鼠患指數急升，期望當局向區議會解釋，鼠患計算方法和捕鼠方法等最新情況。

舊街市重災 促針對處理 陳凱欣相信，市民看到的老鼠出沒相片或片段可能主要發生在舊街市，因為新街市已有地方處理豬殼。她認為政府應該針對這種情況研究，找出如何處理的方法。今年出現兩宗人類感染大鼠戊型肝炎的案例，她促請政府向市民解釋鼠患指數計算方法，並將因老鼠傳播疾病指數納入考量，以讓市民了解鼠患嚴重性。

駱克道由0%急升至17.3% 灣仔區議會主席黃宏泰也稱，駱克道鼠患指數稍微高於其他地區可以理解，這與駱克道有街市，以及該區許多食肆有關；但駱克道鼠患指數由去年上半年的0%，上升至今年上半年的17.3%，感覺數字不切實際。

黃宏泰又指食物環境衞生署並沒有向區議會詳細解釋，鼠患計算方法和捕鼠方法等最新情況。

區議員轟部門互相卸責 他呼籲食環署主動就捕獲老鼠指數或方法向區議會交代，而不僅僅集中討論街道管理、衞生或阻街問題。黃宏泰批評不同部門在處理鼠患投訴時互相推卸責任，認為政府應該制訂有效的機制處理投訴，而不是互相卸責。