醫健：健康在您手：社交少 長者易受孤獨困擾

為長者「排獨」

人人都想百毒不侵，但有一種「毒」無色無味，令人防不勝防——是為「孤獨」。何謂孤獨？在心理學的角度，孤獨是當人渴望人際交往，卻未能被滿足時所產生的痛苦感受。相比起擅長通訊科技而又行動自如的年輕人，長者出現社交困難的機會更大，因此較易受到孤獨困擾。

影響身心健康

究竟孤獨有多「毒」？不少研究顯示，孤獨影響長者身心健康，使他們更容易受到不同疾病的侵擾，例如抑鬱症、認知功能衰退等。長者患病後生活質素下降，就會變得更加抗拒社交，開始產生惡性循環。

社交減少增孤獨感

可惜的是，香港長者感到孤獨的情況十分普遍。根據政府統計處2021年人口普查結果，本港145萬名65歲或以上長者中，有約三成長者是獨居或雙老家庭，他們可能因社交不足而更容易產生孤獨感。另外亦有不少研究指出，疫情期間需要長期居家隔離，以及子女移民海外等因素，都令長者社交生活減少，孤獨感倍增。

三大解藥「排獨」

不過，孤獨並非「無藥可救」，長者只要保持社交活動，便能夠輕鬆「排獨」。解藥有三：其一，學習使用電子科技，接受新事物，通過視像通話拉近與親戚朋友之間的距離；其二，培養有益身心的興趣愛好，保持活力之餘又可以認識新朋友；其三，關懷鄰里街坊，甚至成為義工，探望其他有需要的長者，傳遞關心。

想一次過滿足這三個願望？方法遠在天邊，近在眼前。全港各區均設有多間長者鄰舍中心或長者地區中心（可到社會福利署網頁查看全港長者中心名單），總有一間在你附近，提供多元化的活動和支援，協助長者連繫社區，「排獨」養生，樂活耆年！聖雅各福群會懷愛長者鄰舍中心服務經理邵琬欣