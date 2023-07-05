荷里活廣場命案 機構：九成求助者走出陰霾

【本報訊】鑽石山荷里活廣場發生兇殺案後，不少市民情緒受困。專責精神健康非牟利機構「利民會」24小時精神健康熱線《即時通》，支援情緒受困的市民。該會指出，事後曾有兩成求助者受嚴重情緒困擾，有人出現呼吸困難、拒絕外出等徵狀，有街坊甚至出街買飯盒也有困難，但至今近九成求助者已逐漸走出陰霾。

從《即時通》來電者背景可見，近半求助者有精神健康或情緒困擾背景，來電者的情緒反應會因應自己對事件的認知與關聯程度而不同，例如是否居住或經常出現事發當區、與受害者是否有相似背景、觀看相關報道次數等。部分出現劇烈情緒反應的求助者，腦海反覆出現案發影像、呼吸困難、驚慌及拒絕外出等。輔導員會即時協助進行紓緩練習，例如調整呼吸節奏。

精神復原人士憂被污名化 有居於鑽石山的求助者表示不敢外出，連買飯盒亦有困難，輔導員與求助者一同尋找短期應對方法，如暫時網購食物，長遠則要重拾信心。如求助者的劇烈情緒反應持續3周至一個月沒有減退，甚至惡化，會協助他們接受專業支援。經《即時通》電話跟進訪問後，至今86%因事件而出現即時劇烈情緒的求助者的不安感已消除，少數仍驚慌的，已安排被轉介到精神健康相關服務跟進。

大部分有情緒困擾背景的求助者擔心事件加深社會大眾對精神復原人士歧視、標籤和污名化。其中來電者Andrew （化名） 為輕度情緒病患者，數次來電尋求協助，指對事件非常恐懼，出街變得警覺，亦擔心事件令僱主對自己有偏見而影響工作，擔心被人知道自己患病。Andrew現減少看相關新聞，使用一些放鬆方法希望淡化不安感。利民會盼透過不同渠道，促進市民對精神健康認識，呼籲市民避免受坊間對精神病的偏見和負面看法影響，勿標籤化有需要幫助復原人士及其家屬。