周五小暑 注意飲食保健養生

【本報訊】炎炎夏日，本周五即將迎來廿四節氣中的「小暑」。面對香港濕熱難耐的天氣應如何養生，香港浸會大學中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍表示，夏季本是腸胃病高峰季節，需注意飲食，建議市民可食用防暑食品，特別推薦炒綠豆芽，但亦不可貪食過量。至於吃凍食、開大冷氣，楊指此舉其實對身體健康不利，容易令寒濕之邪入侵身體，埋下健康隱患。

沖凍水涼消暑恐適得其反 香港天氣又濕又熱，容易令人感到疲倦、無胃口，更容易產生腸胃問題，引發上吐下瀉。楊君軍提出多款健康節氣飲食之選，建議市民食炒綠豆芽、綠豆米粥等，有助生津、止渴。不過，每人身體體質不同，故在進食防暑食品時，需要注意身體。若平常不習慣吃綠豆或涼茶，應先食小量淺嘗，避免過量攝取，年老長者更需注意節制。

另外，在室內調低冷氣溫度及沖凍水涼來消暑，楊提醒，冷氣溫度過低及沖凍水涼亦會影響身體，容易有關節問題，因冷氣溫度過低，容易令氣血運行不順暢，導致風寒入侵。