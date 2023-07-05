美化工程歷逾年完成 卜公花園6球場重開

【本報訊】位於上環的卜公花園球場早前完成翻新美化工程，重新開放公眾使用。康樂及文化事務署昨日表示，整個翻新項目歷時逾一年，包括兩個硬地足球場、3個籃球場及一個排球場。其中美化工程由康文署聯同建築署及香港知專設計學院負責，以「普天同慶」作主題為設施注入藝術及設計新元素。

知專學生設計 翻新地面看台 工程項目自去年7月起分階段展開，當中美化工程由知專學生負責設計，並加入不少富地區特色的標誌性元素。包括將經常在花園附近出沒，象徵喜慶的雀鳥「紅嘴藍鵲」，以及上環天際線等圖案融入設計，展現「普天同慶」和正能量的氣氛。而籃球場設計則加入籃球運動員入樽的剪影，象徵香港人敢於突破的精神，鼓勵每位灌籃高手大顯身手，增添康樂場地的活力和吸引力。

整個工程項目歷時逾一年，包括翻新球場地面和看台、更換圍網和在圍網加設美化裝置。在設計過程中，學生採用虛擬實境現場拍攝，以三維打印技術製作建構模型等；並分組對卜公花園的歷史文化、建築形式和地形、公共空間和綠化分布、人流量等多方面進行研究，親身了解市民對球場使用的需求和意見，望大眾可在一個全新及富有活力的休憩環境多做運動，共享健康生活。