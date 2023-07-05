全球人口老化 髖關節骨折個案料增倍

【本報訊】髖關節骨折「手尾長」，最嚴重可導致病人無法獨立生活，且增加相關併發症的發病率和死亡率。港大醫學院最新研究發現，隨着全球人口老化，預計2050年全球髖關節骨折個案數量，較2018年增加近一倍，當中以男性情況較為嚴重。有關研究結果已於《骨骼與礦物研究期刊》發表。

是次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系負責，分析2005年至2018年期內，約411.5萬宗來自19個國家和地區的病例。研究發現，因生活習慣等因素差異，包括有否提倡減少吸煙、少飲酒、有否攝取足夠的鈣和維他命D等，導致不同國家和地區的髖關節骨折發病率存有顯著差距。例如巴西每10萬人有95.1人發病，丹麥則有315.9人。儘管近年大多數國家和地區的發病率呈下降趨勢，惟不足以抵銷人口老化所帶來的影響，預測2050年全球髖關節骨折總宗數，將較2018年增進1.9倍。

男性情況較嚴重 研究同時發現，全球病人患有髖關節骨折後，一年內接受抗骨質疏鬆藥物治療的情況，比率一直較低。其中，男性用藥比例較女性低約30%至66%，引致全因死亡率較高，即髖部骨折後一段期間內因任何原因導致死亡的人數。港大醫學院藥理及藥劑學系副教授張正龍解釋，骨質疏鬆常被視為婦女疾病，因此多年來男性較忽視預防、診斷和治療。

港大醫學院藥理及藥劑學系助理教授（研究）成楚頴總結，髖關節骨折所帶來的醫療負擔及社會成本預計將會持續增加，各界應考慮實施針對高危群組的公共衞生政策，以應對未來30年變化。