經濟活動酷熱天氣 2021年溫室氣體排放升4%

【本報訊】環境及生態局公布2021年香港溫室氣體排放清單，香港的溫室氣體排放總量為3,470萬公噸二氧化碳當量，較2020年上升約4%，主要原因是2021年疫情較為平穩，帶動經濟活動恢復和用電需求回升，加上3月、5月及9月均錄得破紀錄的高溫，2021年發電量比2020年上升約4%。

而2021年人口較2020年下降約1%，人均溫室氣體排放量約為4.7公噸，比2020年上升約5%；與2014年排放峰值時約為6.1公噸相比，減約23%。

發電運輸主要源頭 碳強度是指每港元本地生產總值所帶來的溫室氣體排放量，2021年的碳強度為每港元本地生產總值0.012千克二氧化碳當量，比2020年下降約2%；相較2005年的基年數值，下降44%。發電仍是本地溫室氣體的主要排放源，佔整體排放量62.7%，其他主要排放源為運輸界別（18.7%）及廢物處理（8.4%）。

至於2022年的溫室氣體排放，初步數據顯示，排放總量較2021年回落，與2020年排放總量相若。環境及生態局會在收集所有相關數據分析後，明年公布2022年香港溫室氣體排放清單。