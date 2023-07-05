將軍澳擬建水泥廠 居民心慌

【本報訊】油塘混凝土廠讓區內10萬名居民「與塵共存」，但一波未平，將軍澳擬建混凝土廠的另一波又起。城市規劃委員會批准於將軍澳137區，興建租賃期不多於7年的混凝土廠，佔地約4,900平方米。西貢區議員張美雄透露，混凝土廠由嘉華國際中標，最快明年開始投入服務，預計年底至明年初動工。事實上，居民團體早在去年4月已分別在政府總部和將軍澳站外表達不滿，擔心破壞環境。

憂變油塘翻版 民生圓桌表示，將軍澳居民非常擔心，如果油塘混凝土廠遷至將軍澳，將會加劇該區污染和交通擠塞問題。就在擬建混凝土廠附近，正有海水化淡廠興建；如果混凝土廠開始運作，可能會影響到該廠所抽取的海水水質，對香港的食水安全構成嚴重威脅。

團體建議混凝土廠應該以岩洞方式設立，並遷至遠離民居的地方。而混凝土廠發牌制度應該修訂，加入相應條款，以防止屢次違規的東主或股東以其他公司名義申請牌照，否則問題只會持續存在，且難以監管。

西貢區議員張美雄也稱，當局已「霸王硬上弓」強推計劃，居民亦只可無奈接受，惟希望當局履行承諾，持續監察廠房未來興建及運作情況。