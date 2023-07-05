油塘水泥廠停牌照營運 執法無能逼人食塵

本報踢爆逾兩年 發傳票難遏禍延 政府執法不力，在《東方日報》揭發逾兩年，仍未能處理位於油塘的兩間違規運作的混凝土廠，令區內沙塵滾滾，10萬名居民被迫日日食塵，有市民質疑政府為「無牙老虎」。觀塘區議會昨日通過臨時動議，要求政府盡早停止油塘兩間混凝土廠無牌營運。有議員認為混凝土廠為觀塘區帶來嚴重的環境問題，而該廠屢次重犯，收環保署24張傳票亦未見收斂，反映政府未有具足夠阻嚇力的罰則，要求政府加強檢控，增加經營成本。

被拒續牌 申司法覆核不果 由中國混凝土有限公司營運位於油塘東源街20號和22號的混凝土廠，早年被批對油塘居民構成影響，令居民「食塵」，又未有跟隨指引運作。及後經本報報道後，政府曾多次要求廠方作出改善，惟一直沒有實際進展。環保署在2021和22年先後拒絕東源街20號和22號混凝土廠續牌申請。就此混凝土廠在去年4月就22號廠房被拒續牌一事，向高院申請司法覆核，但在本年1月遭駁回。

另一間位於東源街20號的混凝土廠，也就環保署否決其續牌申請的決定向上訴委員會提出上訴，有關聆訊於今年2月底完結，正待上訴委員會作出判決。根據《空氣污染管制條例》，在等候判決或續牌申請期間有關混凝土廠，仍可按原有牌照的條款繼續臨時運作。換言之，兩間廠房現正無牌經營。不過，20號的混凝土廠，只是因為等候上訴程序，所以才可繼續經營。

塵土飛揚 混凝土亂倒水渠 有關事件引起區內居民不滿，就此觀塘區議會副主席呂東孩提出臨時動議，要求政府部門採取行動停止東源街20號和22號混凝土廠無牌營運，並獲多名議員支持通過。呂東孩批評，混凝土廠為觀塘區帶來環境問題，加上混凝土廠經常將混凝土倒進水渠，影響排水，該廠所產生空氣的塵埃亦滋擾居民。呂續指停牌後，混凝土廠仍然如常運作，令市民質疑政府是否「無牙老虎」。

九龍東直選議員、觀塘區議員顏汶羽指，在當局拒絕相關廠房續牌後，該混凝土廠仍然非法經營，會令公眾質疑政府為「無牙老虎」。他又認為該廠方屢次重犯，反映政府未有具足夠阻嚇力的罰則，要求當局研究能否就環境、噪音等方面作出檢控，以加強該混凝土廠的經營成本。他又表示，即使有關公司利用不同的法律程序拖延，但22號廠房被拒續牌的司法覆核，早已遭高等法院駁回。既然政府已經除牌，有必要加強執法「該停嘅要停」。

環境保護署首席環境保護主任（區域東）鄭建匯在區議會上表示，由東源街22號混凝土廠牌照失效至今，共發出24張傳票，控告廠方違反「空氣污染消減通知」和無牌運作。當局現正排期處理案件，重申環保署對混凝土廠有持續執法。

超地契高度限制 8‧2前須移除 地政總署高級產業測量師（九龍東區）陳木強則指，地政總署會根據地契條款處理，如果發現有違地契條款的問題會執法。他又表示，雖然東源街混凝土廠運作未有違反地契，但該廠設施有超出地契高度限制，已要求移除高度限制設施。就此，區議會主席柯創盛續追問政府移除的期限。陳木強回覆指移除最後限期為8月2日。