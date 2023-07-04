勾結外力危國安 離港亦難逃法網

反修例暴亂早已告終，仍為本港留下不可磨滅的傷痛，將香港大好山河徹底破壞，更摧殘了一整代年輕人。縱然部分黑暴首腦早已落網，惟迄今尚有為數不少的不法之徒竄逃海外。可恥的是，這些人非但沒有靜思己過，反而賊心不息，甘願淪為外國勢力的鷹犬，為打擊本港金融地位出謀獻策。是可忍，孰不可忍！如今國安處懸紅通緝8名涉嫌違反國安法的人士，正是為撥亂反正踏出重要一步，惟關鍵仍在能否成功緝捕，未來還有漫漫長路。

國安處昨日在記者會上披露，早前已向法庭申請拘捕令，各懸紅100萬元通緝8名潛逃海外並涉嫌違反國安法的人士，分別為任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰；國安處又指，上述人士干犯嚴重危害國家安全罪，包括鼓吹制裁本港官員，為外國出謀獻策打擊香港等，呼籲有關人士回港自首。惟依這些人行事作風，自首機會渺茫；至於懸紅能否起到作用，目前不得而知；畢竟這些人並非下落不明，更曾多次出席公開場合，緝捕的關鍵，顯然不在於懸紅金。

背祖忘宗 受人唾棄 有關指控絕非無中生有，而是鐵錚錚的事實。諸如許智峯、羅冠聰之流，在暴亂期間信口開河，以「違法達義」之名鼓動無知青年四處破壞，殊不知「叫人衝，自己鬆」，事後砌詞狡辯、借機潛逃，把自己的支持者棄如敝屣，就連在黑暴之間都稱得上是臭名昭著。潛逃海外後，他們繼續肆無忌憚地透過各類平台公開鼓吹香港獨立、推動「公投」，又勾結海外反華政客，參與反華工作，這些都是有目共睹。說甚麼為了港人奮鬥，說穿了，他們就是為名為利，企圖建立「民主人士」的形象，發起各式各樣眾籌，勾引不明真相的民眾捐款，趁機斂財。

又如郭榮鏗、袁弓夷之流，前者學歷拉滿、是執業大律師，後者則是實業家、曾創立多間企業。偏偏兩人均未有運用自身才學報效家國，反而背祖忘宗，郭倡議採取極端措施破壞香港聯繫匯率制度，袁則籌組「香港議會」，意圖推翻中央及港府政權機關。正因為有像他們這樣的人，坊間才會流傳「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」之說法；甚至連親友都對他們的行為看不過眼，紛紛宣布脫離關係；忘情負義者，終將受天下人所唾棄。

加快審訊 彰顯正義 縱然國安處懸紅通緝，又強調會採取一切必要措施，惟顯然不足以震懾這些不法之徒。中國作為國際刑警組織的成員，而香港屬於中國支局，大可要求國際刑警組織通緝；當局亦可依法凍結他們的相關涉案犯罪財產。正所謂「打蛇打七寸」，要打擊不法之徒，短期內應斷其財路，方可直擊他們的痛處，起震懾之效。

長遠而言，除了追緝潛逃海外的國安要犯，司法機構也應加快審訊已落網的犯人，讓他們接受法律制裁，方能彰顯正義。根據國安處公布，自《港區國安法》實施3年來，一共拘捕了260人，但僅161人被控，當中更只得79人被定罪或等候判刑。須知道，該些疑犯所涉罪行大多發生於反修例暴亂期間，惟暴亂結束已逾3年，這樣的進度明顯不如理想。更有甚者，部分黑暴首腦，諸如壹傳媒黎智英所涉的國安案，至今尚未開審；市民苦苦守候多年亦無結果，自然會疑惑，正義何時才得以伸張？

更令人擔憂的是，律政司往績不佳，甩轆頻頻，例如在黎智英欲聘用英國御用大律師Tim Owen一事上，便敗仗連連，若非中央及時撥亂反正，隨時引發國安危機。倘若案件正式開審後，律政司再次甩轆，讓黑暴有機可趁，港府還有何面目，面對全力支持香港的中央政府呢？

懸紅通緝只是一小步，落網也不過是一個過程，只有黑暴領受刑責，才算是終點；由此可見，欲為本港正本清源，港府往後還有漫漫長路要走。