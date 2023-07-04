龍七公：鼠頭鴨脖啟示 正視民眾質疑

江西「鼠頭鴨脖」事件發生至今已超過一個月，網絡輿情才逐漸平息；惟餘波未了，一些蹭熱度的短片及商品，諸如「鼠鼠鴨」等玩具，相繼被刪除或下架，惹來封禁疑雲。雖說食安無小事，惟學校飯堂引發的風波，之所以能在全國鬧得沸沸揚揚，皆因地方政府處理手法不當；今次「鼠頭鴨脖」事件，實在值得其他地方政府引以為鑑。

事發於上月1日，位於江西省南昌市的江西工業職業技術學院一名學生在飯堂用膳時，赫然發現飯菜中有一個疑似老鼠頭的異物，惟校方堅稱異物只是鴨脖，學生於是拍片取證，並在網上公開。然而，事件引發輿論關注後，校方依然堅持說法，匆忙下發通知「澄清」，同時向涉事學生施壓，要求學生書面澄清；另一方面，南昌市高新區市監局昌東分局亦介入調查，局長江協學亦在媒體上堅稱，經過反覆比對，「證實」異物就是鴨脖。

一般而言，當有官員出面澄清，基於對政府的信任，民眾都會信服。不過，學生所拍攝的畫面過於清晰，單憑肉眼就能分辨圖中老鼠的五官、牙齒，令官員說法變得蒼白無力；霎時間，網絡上一片罵聲，甚至有網民創作出「鼠頭鴨身」惡搞圖，來譏諷當地政府「指鼠為鴨」。

眼見輿情失控，省政府急忙介入事件，成立由省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組，最終在耗時半個多月後，異物獲判定為老鼠類囓齒動物頭部；鼠頭「沉冤得雪」，涉事食堂則被吊銷食品經營許可證，涉事企業和法定代表人亦遭頂格處罰，以「大團圓結局」來終止鬧劇。

欲蓋彌彰 難平民憤 在飯菜中發現異物，雖算駭人聽聞，惟各地亦時有發生，未算罕見，何以今次會掀起巨大風波呢？關鍵在於地方政府的處理手法。地方官員急於平息輿情，一心想着大事化小，忘記為人民服務的初心，才會以謊言來掩飾過錯。然而，「認錯」及懲處責任人才是平息民憤的唯一途徑，欲蓋彌彰只會令事件愈演愈烈，況且事件主要責任本來就不在官方，而是在食品供應商及校方，官員根本沒有幫助掩飾的道理，卻刻意「指鼠為鴨」，難免惹來官商勾結的嫌疑，加劇民眾對官方的不信任。

另一因素容易被人忽略，卻是關鍵中的關鍵，正是學校飯堂食品供應商質素每況愈下。真要說，恐怕「鼠頭鴨脖」事件不過是導火線，食品質素差劣、常有異物，學生的不滿日積月累，形成火藥桶，最終被引爆。

在事件曝光之初，輿情急速發酵，很有可能亦是源於其他學校飯堂的質素同樣不高，引發各地學生乃至年輕人有共鳴，群起聲討。試想像，假如飯堂有口皆碑，飯菜味美，每天都吃得開心，即便偶見異物，再有怨言，亦會包容，至少不會在網上公審，更不會有往後的事情。