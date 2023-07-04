冰鑑春秋：國民黨的換侯危機

儘管國民黨主席朱立倫不斷宣稱「換侯」絕無可能，但侯友宜不到20%的民調卻讓黨內雜音四起，特別是鴻海集團始創人郭台銘動作頻頻，不但積極幫國民黨立委參選人站台，還提出兩岸和平宣言與教育政策，讓部分挺郭人士醞釀，準備在適當時機發難。

原本挺郭人士的進程，是串連黨代表，等到7月23日全代會時提出換侯，然而侯友宜欲振乏力的民調卻令許多人擔憂，再等下去恐怕就算換上郭台銘也選不上，所以私下奔走聯繫了逾半常委，加快腳步在7月上旬的中常會中就直接提出換侯動議。面對這些傳言，侯友宜也只能以「相信郭董跟我一樣都是拜關公，重情重義，重承諾」來回應。

侯友宜本來民調高過賴清德與柯文哲，徵召侯參選對國民黨來說似乎十拿九穩，可經歷郭台銘四處挖牆腳，朱立倫的曖昧不明，加上過去選舉與公投「自掃門前雪」的新仇舊恨，讓侯完全沒有出現被徵召的慶祝行情，反倒民調不斷下跌，近一個月來都是老三。而侯不僅對許多政策立場曖昧，連拉攏支持力量也顯得拘謹，7月1日黃復興黨部促成的侯韓會，原本應可拉抬團結的氣勢，也因侯沒有當場負荊請罪、力邀韓國瑜加入團隊的作為而功敗垂成。近期侯友宜唯一勉強稱得上的喜訊，就是新北餵藥案很可能成為烏龍，就連昔日締造馬英九連勝奇迹的金溥聰入主操刀，外界評價也顯得觀望，認為金小刀能力挽狂瀾的人寥寥可數。

總而言之，侯陷入如今的窘境，雖然有客觀的不利因素，最重要的還是他沒有展現出過往「警界鐵漢」的形象，反倒矯揉造作、畏首畏尾。侯友宜若未能在短時間內大破大立，拿出直球對決的氣魄，換侯恐怕很快就會從謠言變為事實。