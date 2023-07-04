激濁揚清：五角大樓除褲放屁

美國政治新聞網站Politico報道，國防部上周更新與電影公司的合作規則，訂明「當有證據證明電影製作將配合或可能配合中國政府的要求，為了促進中國國家利益而進行電影內容審查，國防部將不會提供製作上的協助。」老美國防部無所事事到一個點，搞出戇居至極的規則來自娛，比起愈發失色的荷里活還更富娛樂性。

誰會天真得以為國防部對所有關於開放軍事基地、海軍艦艇等的拍攝申請，一律來者不拒？協助拍攝與否從來當局說了算。難道有電影公司做到不含中國資金、放棄在中國上映，即是全無審查方面的疑慮了，要拍的卻是世衞派員到美軍德特里克堡基地做病毒溯源的情節，電影公司會獲批嗎？老美只准自己為國家利益打算，對競爭對手則趁機扑一棍，行為絕對小學雞。

美國國防部是次除褲放屁，據報道指與荷里活大片《壯志凌雲：獨行俠》鬧出疑似自我審查風波有關。事緣男主角湯告魯斯片中所穿的皮褸，背面附有日本及青天白日滿地紅旗幟繡章，預告片中卻被其他圖案代替，事件遭反華人士大肆發酵，批評片商向北京獻媚。上映版本最終保留了上述繡章，反華盲毛認為是因為批評聲浪浩大，令有份投資的騰訊撤資下的成果，共和黨籍參議員克魯茲更不忘對中國電影審查制度死咬不放。問題是，這班人不懂電影宣傳手法。

現今觀眾入戲院意欲愈來愈低，寧願多等一會到串流影視平台看剛落畫電影，上述大片不惜忍到疫情漸散才上映，充分說明片商非常在意票房收益。電影本身不俗，上述「問題」鏡頭又如此一閃即逝，正好讓烏合之眾購票入場八卦一番，甚至二刷、三刷。反華盲毛百犬吠聲，與老美大搞與中國脫鈎一樣可笑。荷里活缺乏中國市場，出路只會更窄。