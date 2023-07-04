強詞有理：尹錫悅自嗨

小人得志，語無倫次。南韓總統尹錫悅推行屈辱外交，跪美舔日，換來美國主子的讚賞，因此沾沾自喜，拚命吹噓自己的政績，聲稱在其帶領下南韓已成為「全球中樞國家」。甚麼是全球中樞國家？也許只有他自己才知道。外人只是覺得好笑，一個連外交也無法自主，連自己的命運也無法掌握，一切聽令於美國的附庸，竟自稱全球中樞，不是很諷刺嗎？

尹錫悅自吹自擂的同時，也不忘扯上中國，他指中國只關注對北韓關係，忽視了與南韓的外交。其實不是中國忽視與南韓的外交，而是南韓跟隨美國指揮棒起舞，不斷損害中方利益，將兩國關係推入谷底。尤其是尹錫悅政府在「一個中國」政策上搞小動作，公然插手台灣問題，一再挑戰中方底線，是可忍孰不可忍？你做初一，我做十五，中方若要反制，籌碼多的是，單是北韓這張牌就夠用了。南韓想跟中國鬥，絕對是不自量力。

人貴有自知之明，南韓有多少斤両，尹錫悅政府應該心知肚明，自嗨歸自嗨，最終還是要面對現實。南韓外長朴振日前公開表態，首爾的基本立場是基於相互尊重、互惠和共同利益，發展成熟健康的韓中關係；韓方沒有理由也從未想過要和中國結怨交惡，今後將繼續加強與中方的戰略溝通，增進雙邊友誼。

這番話被解讀為對華示好，試圖改善雙方關係尤其是經貿關係。畢竟首爾眼前的日子並不好過，自去年3月以來，南韓連續15個月錄得貿易逆差，其中對華出口連續12個月負增長，中國從南韓的第一大順差來源國變成第一大逆差來源國。南韓最大財團三星的業績更是慘不忍睹，今年首季盈利大跌九成，次季預料更將大跌99%。原因何在？主要是晶片銷售低迷。南韓晶片的最大市場是中國，偏偏尹錫悅政府執意加入美國主導的「四方聯盟」，限制晶片輸華，一手摧毀南韓半導體產業多年來在中國辛苦耕耘的成果。

所以說，不作死就不會死。中韓關係本來風平浪靜，雙方經貿更是順風順水，奈何尹錫悅政府無風起浪，既將兩國關係推入谷底，也使雙方經貿嚴重受挫。無數事實證明，充當美國遏華棋子絕對沒有好下場，最近首爾當局試圖改善對華關係，挽救每況愈下的經貿，恐怕為時已晚。有些東西失去了就再也回不來，中國市場並非說走就走說來就來。