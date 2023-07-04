龍吟虎嘯：強勢扭轉反統一民意

長期以來，台灣多次民意調查均顯示，反對統一的人遠比支持統一的多，最多時反對統一的人高達九成。大陸主張統一，一直寄望台灣民心能夠支持統一，一直加強爭取民心，以為民心所致，統一必成。然而，由於歷史、現實和美國勢力的介入，國際環境的變化，悲觀地說，未來幾十年乃至更長時間，台灣是不可能發生大多數人擁護統一的局面的，坐等「統」成，是一定落空的。

大陸一直有個誤區，認為「和統」就只能軟的一手，或曰「和統」只能軟不能硬。大陸也清楚，台灣大多數人害怕統一、反對統一，因此最好不要在台灣社會宣傳統一，這樣做只會引起台灣同胞的反感，對統一有反效果，「台獨」分子就是利用這點，抓住一切機會把大陸的對台優惠、釋放善意，誣衊成「統戰陰謀」，妖魔化統一。凡此之時，大陸會更加小心謹慎，檢討統一宣傳和措施是不是「過頭」了？台灣同胞是否能接受？於是更加縮手縮腳。台灣社會政壇和各界，本來還有一些「統派」支持大陸「和統」，看到大陸這個樣子難免傷心、沮喪，「統派」在台怎能不奄奄一息？

這樣的工作方針必須扭轉！「和統」方針在台落地工作再不能這樣畏首畏尾，被動挨打。誰都知道，民心民意這個東西一向是「西瓜靠大邊」的、一向是如流水偏向強勢一邊的、一向是被強勢輿論和宣傳主導的，不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風，不是統一的氣勢壓倒分裂，就是分裂的囂張壓倒統一。這麼多年來，統一的政治聲勢在台愈軟愈弱，「台獨」便愈硬愈橫。那麼統一的宣傳、壓力，怎麼在台落地呢？介入今次台灣大選就是最好的機會。

經過這一陣子的解放軍圍台軍演巡航，「武統」壓力已令分裂勢力氣燄收斂，在大選中不敢再打赤裸裸的「台獨牌」，這就給統一主張和工作方針在台落地創造了條件，統一工作就是要結合一些重大事項發揮作用。