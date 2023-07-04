政情：兩高佬擘大髀 同陳穎欣收窄距離

唔少政治團體或政黨內部都有唔同意見，盡量會縮窄分歧，最後一致槍口對外，但同屬一個工會嘅議員陸頌雄同陳穎欣竟然擺明「嬲」，仲做到出晒面。

兩男一女「扮嬲」合照 話說同屬一個工會嘅陸頌雄、陳穎欣同荃灣區議員葛兆源前日一齊出席一個公開活動，陸頌雄事後喺社區平台貼文話，佢哋3個人喺典禮後做咗個「嬲」字嘅合照，即係男女男湊成嘅，相當趣怪。陳穎欣就留言話「平時同你去咪兜（立法會）度嘅時候，希望你都咁企。」

葛兆源亦留言話點樣協助陳穎欣係兩個高佬身旁增高，「唔使用增高鞋，得咗」。陳穎欣亦形容佢哋表演即時「增高法」，即係兩個高佬擘大髀，仲話事實再次證明影相嘅構圖同角度好重要，佢企喺兩位兄弟中間，「要立即變高亦得，Magic，哈哈！」

清楚晒喇！唔係不和。之不過，企喺兩個高人身邊都幾大壓力，事關陸頌雄身高一米八幾，葛兆源都差唔多，企喺兩個高人中間都有啲壓力，唔係變「嬲」就係變「凹」字。

其實高亦有高嘅煩惱，陸頌雄曾經講過每逢開記者會，佢通常企喺團隊後方，好多時電視台影住前面嘅黨友時，佢就只有嘴巴出到鏡，但相信大家會認得佢個嘴喎。咁點解陳穎欣話希望陸頌雄日後喺咪兜都係咁企？睇嚟係陸頌雄唔記得要將就吓喇！