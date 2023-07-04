政情：何俊賢怕日核水污染 食本地蛋避險

有教育界人士話可能要經歷第二次「抗日戰爭」。唔係啩？仲要係無形嘅，好明顯係講緊核污水呀！漁農界議員何俊賢（高佬賢）亦好緊張，究竟點打呢場無形之戰呢？佢先舉咗一個例子，就係用本地蛋取代日本蛋。

日本政府同東京電力公司擬將福島第一核電站經過處理嘅核污水排放入海，惹起好大爭議。話說香港教育工作者聯會永遠榮譽會長黃均瑜日前同班小學生去咗烏蛟騰村，感受同了解抗日嘅歷史。佢有感而發咁話到咗今時今日，大家可能需要再次經歷另一次「抗日戰爭」，但昔日抗日，敵人都係睇得見，而今日抗日，就係睇唔見嘅輻射，呢一代又會點應對呢場無形之戰？

黃均瑜恐爆另一次抗戰 其實唔少議員都起晒槓，不停叫港府同日方交涉，仲多次追問港府應對方法。港府日前就強調一旦日方啟動排放污水，香港會即時採取嚴格進口管制措施，仲話港府用咗逾1,000萬港元檢測日本進口食品，有議員直斥日本「未倒核污水先打劫」。

殺到埋身嘞！高佬賢日前就拍短片，劈頭就話市民要深思熟慮吓日本倒核污水對香港影響有幾闊同幾大，有人話禁咗日本食品入口咪搞掂囉，但倒污水落海唔只係同日本嚟嘅食品咁簡單，仲會影響鄰近水域，甚至影響其他食物嘅供應，又話「神仙打架，我哋當然管唔掂喇」，所以希望港府係喺事前做好準備。

高佬賢又翻舊帳，話港府喺一年前畀嘅答案非常令人失望，唔單止態度軟弱，對於香港要做預防嘅緊急應變計劃，連內容都冇嘢講，所以佢希望港府對日本食品或受水域範圍影響嘅供應，盡量減少倚賴性。

可以點做？佢舉例，引述最近有報道話香港食嘅日本蛋佔日本出口嘅90%，試諗吓全世界都唔食日本蛋，香港竟然入口量咁多，如果港府每年花喺日本食品檢測嘅費用近千萬港元，不如用呢筆去推廣同呼籲香港嘅商戶或本地農戶推出本地蛋。

佢話香港都有本地蛋，若果用本地蛋就可以減少對日本蛋嘅需求，港府要喺本地嘅供應同產量開始着手，喺推廣方面，增加本地市民同食肆食用本地蛋嘅話，喺某程度上，係咪可以減少萬一日本嘅食品出現問題時對香港嘅影響呢？

港府會唔會聽佢支笛？但佢話呢個只係其中一個例子，未來仲有好多例子或方法等待港府去發掘，仲話希望港府多啲用心去聽吓議員嘅說話同建議喎。