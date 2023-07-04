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葵涌爆水管 樓梯變激流
大量食水沿樓梯流下。
【本報訊】昨日清晨6時許，葵涌業成街一行人樓梯有食水管突然爆裂，大量食水夾雜沙泥湧出地面，並如激流般沿梯級直沖落大連排道行人路及行車路。執法人員接報到場封路，並通知水務署人員到場閂水掣及進行緊急維修。現場所見，爆水管的樓梯正進行工程，大連排道行車路則布滿碎石泥土，稍後工人到場清理。
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