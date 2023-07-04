港鐵便利店 凍櫃短路冒煙

【本報訊】昨晨近9時，港鐵堅尼地城站大堂一間便利店，有凍櫃冒煙及傳出燒焦氣味，職員見狀立即關閉電掣及報案求助。消防到場時煙霧已經熄滅，經檢查涉事凍櫃，初步不排除凍櫃故障短路引起意外，事件中無人受傷，亦毋須疏散，港鐵服務並無受阻。