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港鐵便利店 凍櫃短路冒煙

消防員檢查涉事凍櫃。（張駿勤攝） 消防員檢查涉事凍櫃。（張駿勤攝）
消防員檢查涉事凍櫃。（張駿勤攝）
【本報訊】昨晨近9時，港鐵堅尼地城站大堂一間便利店，有凍櫃冒煙及傳出燒焦氣味，職員見狀立即關閉電掣及報案求助。消防到場時煙霧已經熄滅，經檢查涉事凍櫃，初步不排除凍櫃故障短路引起意外，事件中無人受傷，亦毋須疏散，港鐵服務並無受阻。
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