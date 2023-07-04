小狗困村屋外牆 消防繩網救回

【本報訊】昨晨10時許，荃灣海壩村東北台一村屋居民報案，指發現一隻寵物犬被困外牆近冷氣機的石壆位置。消防員到場張開繩網，成功誘導被困狗狗跳落繩網，牠並無受傷，交由相熟村民暫託，稍後交回狗主。據了解，被困狗狗懷疑由村屋天台爬落石壆，其後被困兼遇大雨，慘成「落湯狗」。