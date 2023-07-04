要聞港聞

小狗困村屋外牆 消防繩網救回

消防員以繩網救回被困狗狗。（蘇偉明攝） 消防員以繩網救回被困狗狗。（蘇偉明攝）
消防員以繩網救回被困狗狗。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨10時許，荃灣海壩村東北台一村屋居民報案，指發現一隻寵物犬被困外牆近冷氣機的石壆位置。消防員到場張開繩網，成功誘導被困狗狗跳落繩網，牠並無受傷，交由相熟村民暫託，稍後交回狗主。據了解，被困狗狗懷疑由村屋天台爬落石壆，其後被困兼遇大雨，慘成「落湯狗」。
狗仔被困村屋外牆石壆。狗仔被困村屋外牆石壆。
狗仔被困村屋外牆石壆。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc