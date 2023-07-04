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小狗困村屋外牆 消防繩網救回
消防員以繩網救回被困狗狗。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨晨10時許，荃灣海壩村東北台一村屋居民報案，指發現一隻寵物犬被困外牆近冷氣機的石壆位置。消防員到場張開繩網，成功誘導被困狗狗跳落繩網，牠並無受傷，交由相熟村民暫託，稍後交回狗主。據了解，被困狗狗懷疑由村屋天台爬落石壆，其後被困兼遇大雨，慘成「落湯狗」。
狗仔被困村屋外牆石壆。
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