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失足墮6米坑 地盤工傷腳

【本報訊】將軍澳駿昌街1號一物流中心地盤，昨午約2時，一名姓俞（33歲）幕牆男工人在天台鋪設防火物料時，懷疑差錯腳失足墮下約6米深位置。救援人員接報到場，證實事主腳部受傷，仍然清醒，替他包紮後，再送往伊利沙伯醫院救治。
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