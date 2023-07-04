失足墮6米坑 地盤工傷腳

【本報訊】將軍澳駿昌街1號一物流中心地盤，昨午約2時，一名姓俞（33歲）幕牆男工人在天台鋪設防火物料時，懷疑差錯腳失足墮下約6米深位置。救援人員接報到場，證實事主腳部受傷，仍然清醒，替他包紮後，再送往伊利沙伯醫院救治。