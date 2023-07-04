Tesla頭撞Tesla尾 炒到打轉彈起

前車連切兩線 後車無收掣衝前 本港馬路炸彈隨處可見。兩輛Tesla電動車，昨晨在觀塘繞道行駛期間，其中一車連切兩條行車線至左線，另一車司機疑未有收掣直衝而至，結果雙方撼撞埋一堆，切線車被撞至打白鴿轉後橫亘於兩條行車線，其中一名司機報稱胸口痛送院。另外，港島中半山一輛空載的士，七旬的哥疑老眼昏花，竟然駛入通往扶手電梯的行人道，的士繼而騎在樓梯級不上不落，幸好的哥沒有受傷。

昨晨8時許，兩輛Tesla電動車，沿觀塘繞道東行駛至近麗港城對開，兩車意外相撞。根據網上流傳的「車Cam」影片，可見其中一輛藍色電動車，沿右邊快線急馳期間，切過中線後再切入慢線，切線時亦閃亮左邊指示燈。不過，約兩秒後另一輛粉藍色電動車沿慢線駛至，司機似乎沒有收油減速，令車輛保持飆前，結果藍色電動車僅切入半條慢線，粉藍色電動車即直插其左邊車尾位置。

中半山的士騎樓梯 唔上唔落 藍色電動車被撞至彈起狂打白鴿轉，最終橫亘兩線之間、車頭指向相反方向，現場亦揚起一片塵土，片段到此結束。意外後，粉藍色電動車姓何（31歲）司機報稱胸口痛楚，由救護車送院治理，另一名姓張（31歲）司機則無礙，留在現場協助執法人員調查。

約3小時後，港島中半山一輛的士，在羅便臣道55號落客後，懷疑離開大廈期間，錯誤駛入只供行人前往中環至半山自動扶手電梯的通道，並衝落行人道樓梯騎在梯級上，不上不下極為尷尬。幸好姓歐（72歲）的哥沒有受傷，自行離開車廂兼報案求助。執法人員到場了解後，相信事件無可疑，叫的哥自行召拖車善後。

汀九「拓海彎」9分鐘兩意外 另外，昨晨11時許，一輛黑色私家車沿屯門公路往荃灣方向行駛，至近汀九橋一個被稱為「拓海彎」的彎位時，意外自炒撞壆冒煙，姓區（57歲）司機沒有受傷。約9分鐘後，上址附近一輛客貨車及一輛中型貨車疑切線時，意外發生碰撞。兩車均有損毀，姓莫（52歲）客貨車司機及姓鄒（33歲）中型貨車司機俱無恙。事發後現場一帶交通受阻。