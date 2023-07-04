首5月零售總銷貨價值 較去年同期升兩成

【本報訊】本港疫後正在復常，政府統計處昨公布，在未扣除其間價格變動下，今年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為345億元，較去年同月上升18.4%。今年4月的零售業總銷貨價值的修訂，估計較去年同月上升14.9%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計上升21%。但有零售業界指，服務本地市場與服務旅客的零售市道差距大之問題，或持續至明年上半年，期望日後可恒常化，並收窄分化。

港府指，零售業於未來數月應繼續改善，隨着運輸和接待能力進一步擴張，訪港旅客數目應繼續增加；勞工市場情況改善和第2期消費券的發放，加上政府和業界的努力推動，將繼續為本地消費需求帶來支持。網上銷售方面，在今年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為22億元，較去年同月下跌3.7%。今年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月下跌13.2%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業網上銷售價值之臨時估計下跌6.6%。

公司展望消費券帶動生意 香港零售管理協會訪問4,000間店舖和約7萬名員工，當中六成受訪公司認為在上月的零售業銷貨額，出現單位數至中雙位數的增長，但大多只以顧客對象為旅客的行業有所增長。例如：今年5月與去年5月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升51.8%。

但約三成左右的受訪者認為，他們零售銷貨額約有單位至中雙位數的下跌。例如：家具及固定裝置減少8.6%。協會執行總監羅振邦解釋，此情況與本地零售銷貨市場偏向疲弱有關。派發消費券方面，協會又將「本月16日至22日」與「本月9至15日」比較，83%的受訪公司認為在派發消費券後，生意會有單位至三成的增幅，有17％認為有下跌。