要聞港聞

刑毀五星旗及區旗 追緝一男

人員走落港鐵朗屏站外的明渠，檢回兩面被人從欄杆上拆下的旗幟。（文健雄攝） 人員走落港鐵朗屏站外的明渠，檢回兩面被人從欄杆上拆下的旗幟。（文健雄攝）
人員走落港鐵朗屏站外的明渠，檢回兩面被人從欄杆上拆下的旗幟。（文健雄攝）
【本報訊】昨日傍晚6時許，執法部門接報指一名男子於港鐵朗屏站外，將懸掛於近元朗安樂路旁的一面五星旗及一面區旗從欄杆上拆下，並將其丟進附近的明渠。人員接報到場，走落明渠拾回兩旗幟。案件列刑事毀壞，追緝涉案在逃的中國籍男子。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc