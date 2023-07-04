刑毀五星旗及區旗 追緝一男

【本報訊】昨日傍晚6時許，執法部門接報指一名男子於港鐵朗屏站外，將懸掛於近元朗安樂路旁的一面五星旗及一面區旗從欄杆上拆下，並將其丟進附近的明渠。人員接報到場，走落明渠拾回兩旗幟。案件列刑事毀壞，追緝涉案在逃的中國籍男子。