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刑毀五星旗及區旗 追緝一男
人員走落港鐵朗屏站外的明渠，檢回兩面被人從欄杆上拆下的旗幟。（文健雄攝）
【本報訊】昨日傍晚6時許，執法部門接報指一名男子於港鐵朗屏站外，將懸掛於近元朗安樂路旁的一面五星旗及一面區旗從欄杆上拆下，並將其丟進附近的明渠。人員接報到場，走落明渠拾回兩旗幟。案件列刑事毀壞，追緝涉案在逃的中國籍男子。
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