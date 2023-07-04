創科教育欠清晰框架 議員促建立督導委員會

【本報訊】近年政府大力發展創科，惟有意見認為本地創科人才不足。有教育界人士批評香港創科教育欠缺清晰的課程框架，另有議員批評STEAM教育常務委員會已不能滿足本地人才需求，要求建立「創科人才發展督導委員會」。

倡設更多學位增創科吸引力 香港電腦教育學會主席朱嘉添昨批評，本港創科教育仍存在缺乏清晰的課程框架、師資和培訓不足的問題，而且目前教育局「引入創科單元」，而非全面檢討相關課程 ，認為有礙學生全面發展創科能力。他指現有的本科和教育文憑學位課程，以及教師在職培訓，並不能應對日益增長的創科教育需求，建議設立創科教育課程框架，提供創科教育課程的教學核心概念、重點和活動建議，以及評估課程設計，以測量學生學習成效，又促請當局增設更多本科和教育文憑學位，以吸引更多學生進入創科領域。

具創科背景的議員黃錦輝認為香港如果要成為「國際創科中心」，需要發展好創新科技教育，並培養創科人才，然而教育局目前未有提出創科教育概念，即使教育局現時有 STEAM教育常務委員會，但已不能滿足創科本土人才培養的需求，再加上教育常務委員會只針對課程，他認為除課程以外，亦要考慮應用問題，所以建議設立「創科人才發展督導委員會」，由政務司司長或副司長領導，同時加入教育局和創新科技局官員。